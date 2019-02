Conclusi i lavori sulla strada comunale. Ma il sindaco protesta: «Ci arrivano poche risorse»

CINIGIANO – Sono terminati i lavori sulla strada comunale Anteata che collega la provinciale 17 con l’abitato di Piantaverna.

“Una nuova importante via di collegamento per il nostro territorio è stata messa in sicurezza – afferma il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – questa strada comunale, a servizio di diverse abitazioni rurali che sono dislocate lungo il tracciato, era pericolosa al transito per il grave dissesto del vecchio manto stradale, caratterizzato da avvallamenti e buche. Con i lavori, partiti a gennaio è stata completamente rifatta la pavimentazione bituminosa. L’investimento complessivo è stato di 23mila euro.”

“Oltre all’Anteata – prosegue Romina Sani – stanno andando verso il completamento i lavori sulla salita di Porrona. Partiranno inoltre i lavori di manutenzione su tutte le altre strade comunali, con priorità per La Privata che è una strada bianca. Grazie alle risorse assegnate con il Decreto del Ministero dell’Interno ai piccoli comuni, possiamo intervenire per la messa in sicurezza delle nostre strade.

Peccato che il criterio di assegnazione sia sempre penalizzante per noi, poiché agisce sulla base del numero di abitanti. Cinigiano ha una bassa densità abitativa a fronte di un territorio molto vasto con tante strade comunali. Quindi siamo contenti di aver ricevuto i 50mila euro, ma chiaramente queste risorse sono insufficienti per sistemare tutte le nostre strade, come invece necessiterebbero. Proporremo in Anci una battaglia volta a far rivedere i criteri di assegnazione.”