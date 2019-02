Circolo Pattinatori in trasferta contro un Camaiore in lotta per il terzo posto

VIAREGGIO – Con un posto per la Final Eight già in tasca, il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox viaggia alla volta di Viareggio, dove domenica sera alle 20, nella palestra “Petri” si confronterà con la Rotellistica Camaiore per la sesta giornata di ritorno del girone D di serie B.

I ragazzi di Massimo Mariotti sono chiamati a misurarsi con un avversario che sta duellando con il Follonica A per la conquista del terzo posto e che anche all’andata, pur perdendo per 7-3 sulla pista di via Leoncavallo, confermò tutta la sua validità. Il Camaiore è sicuramente una delle formazioni rivelazione della stagione e alla corazzata biancorossa servirà una prestazione di livello per ottenere la quindicesima vittoria consecutiva che servirebbe a blindare il primo posto e a chiudere virtualmente il discorso della vittoria del girone. Una posizione che garantisce un cammino meno impegnativo nelle Final Eight di maggio.

Il tecnico biancorosso anche in questa occasione dovrà fare a meno di Carlo Gucci, che ha iniziato la riabilitazione al polso, e di Luigi Brunelli, che continua a lamentare dolore. Non è al top della condizione Alessandro Saitta, che sarà comunque con la squadra in Versilia, per dare il suo apporto di esperienza ad un gruppo con il morale altissimo. In campo dunque ancora Alessandro Bardini e Federico Angeloni che stanno mostrando grandi miglioramenti ed ogni volta che vengono chiamati in causa da Mariotti si sanno far rispettare. I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Bardini, Vecoli, Lugli, Rosati, Angeloni, Gemignani, Battaglia. All. Massimo Mariotti.