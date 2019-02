Al via la stagione 2019 del Club Nautico Scarlino: quattro team per le Winter Series

MARINA DI SCARLINO – Dopo una breve pausa invernale, il Club Nautico Scarlino riapre le porte alla vela internazionale. Quattro i team che si sono dati appuntamento nelle acque del Golfo di Follonica, per il campionato invernale “Scarlino Winter Series”, che vedrà gli Swan One Design darsi battaglia nei weekend del 16-17 febbraio e del 16-17 marzo.

Le imbarcazioni iscritte hanno potuto godere di una sessione di allenamento, con l’ausilio di dispositivi di tracking e riprese da drone, sfruttando una splendida brezza di maestrale sui dodici nodi.

L’intento dei due weekend è quello di fornire ai partecipanti una piattaforma per svolgere allenamento e test di vele e attrezzature, in vista dell’imminente circuito mediterraneo The Nations Trophy Med League.

Favorito, prima di scendere in acqua il team campione del mondo 2018, Onegroup, del tedesco Stefan Heidenreich, incalzato dal vice-campione del mondo, Cuordileone di Leonardo Ferragamo.

Presenti sulla linea di partenza anche il team italiano di Ulika (Andrea Masi) e l’austriaco Stella Maris (August Schram).

Il Club Nautico Scarlino riconferma la sua centralità nel mondo dei monotipi, con la presenza, nell’ordine, degli Swan One Design con il Scarlino Winter Series (15/17 feb & 15/17 mar), della tappa del circuito mediterraneo J70 (5/7 apr), della tappa del circuito mediterraneo Swan One Design (30 apr-04 mag), della tappa del circuito europeo Melges 20 /14-16 giu), del Campionato Nazionale Melges 24 (19-21 lug).

A completare la nutrita stagione, tre eventi di Match Race grado 3 (23-24 mar; 19-20 ott; 16-17 nov) e il Campionato del Mondo RS Feva (21-26 lug), che si terrà presso la LNI Follonica, in collaborazione con il CN Follonica.

La stagione agonistica è organizzata dal Club Nautico Scarlino con il supporto tecnico di Marina di Scarlino e Scarlino Yacht Service.