Turismo nautico: ecco il corso di formazione “Yachting & Tourism Services Specialist”

GROSSETO – “Il turismo nautico rappresenta una grande occasione di sviluppo per l’area grossetana, non solo per le aree adiacenti ai numerosi porti turistici, ma per tutta la provincia” afferma Confcommercio Grosseto. “Per sfruttare al meglio queste potenzialità, occorre da un lato offrire al diportista una serie di servizi in porto sempre più ampi e qualificati, dall’altro collegare queste attività a tutto il tessuto turistico del Grossetano, nell’ambito di un’offerta sempre più integrata di proposte che coinvolgano le varie tipologie di operatori: agenzie di servizi portuali, agenzie di incoming, strutture ricettive, tour operator, enti pubblici e privati di promozione”.

“Per formare tecnici qualificati in grado di gestire sia globalmente sia settorialmente le varie declinazioni del turismo nautico nella costa meridionale della Toscana, è stato promosso e finanziato da Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo e Ministero dell’Istruzione, un corso di Istruzione Tecnica Superiore, realizzato congiuntamente a Grosseto dalla Fondazione ITS TAB (Turismo, Arte e Beni culturali) e dalla Fondazione ITS ISYL (Italian Style Super Yacht), con il supporto di Confcommercio Grosseto, da sempre impegnata nel promuovere lo sviluppo qualitativo dell’attività turistica e del capitale umano impegnato nel settore. I corsi ITS, introdotti da qualche anno nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa post diploma, rappresentano infatti una grande occasione professionalizzante per i giovani: sia per chi ha intrapreso un percorso universitario, sia per chi dopo la scuola media superiore vuole presentarsi sul mercato del lavoro con una qualifica di alto livello riconosciuta in ambito europeo”.

“Il corso ITS, dal titolo Yachting & Tourism Services Specialist, ha per obiettivo la formazione di figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di promozione turistica integrata e lo sviluppo di servizi di accoglienza in due aree prioritarie per lo sviluppo locale come il turismo e la nautica. Le persone formate dal corso ITS sapranno rispondere ai fabbisogni espressi da un lato dal tessuto produttivo portuale che desidera rafforzare le competenze di coloro che lavorano nel porto e nelle agenzie marittime per fornire un servizio di accoglienza di alto livello e professionalità, dall’altro quello di promozione turistica che vede nel settore nautico uno strumento per accrescere i flussi turistici su tutto il territorio regionale. Come tutti i percorsi ITS, che stanno avendo anche in Toscana ottimi risultati dal punto di vista della ricaduta occupazionale, il corso ha durata biennale e si articola su 1200 ore d’aula e 800 ore di stage aziendale. E’ previsto anche uno stage finale di una settimana presso lo Yachting Club di Montecarlo”.

“Iniziative formative di alto livello come questa – spiegano da Confcommercio Grosseto – sono coerenti con la nostra visione di sviluppo turistico per la Maremma, che punta a migliorare l’offerta, con servizi di qualità e con un’attenzione sempre maggiore alle politiche ambientali ed ai temi di responsabilità sociale d’impresa”.

Per partecipare al corso – che è sostanzialmente gratuito in quanto la prevista tassa di iscrizione di 500 euro annui sarà rimborsata mediante una borsa di studio – occorre avere un’età inferiore ai 30 anni e un diploma di scuola media superiore, oltre a competenze di base di inglese e informatica.

Per ulteriori informazioni tel. 346.6066513 o mail a info@toscanaformazione.net.