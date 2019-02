Trasferta a Rosignano per gli Under 18 della Gea, Under 14 impegnati in casa

ROSIGNANO – Insidiosa trasferta per la Maregiglio Gea nella settima giornata di ritorno del campionato Under 18 silver. I biancorossi di Pablo Crudeli, dopo aver vinto al supplementare il posticipo con il Se Rose Rosignano, sono attesi sabato alle 18,30 ad uno spareggio per il quarto posto contro la Pielle Livorno, reduce dal successo con il Follonica Basket. Le due formazioni sono appaiate a 20 punti e tutto lascia prevedere un gran duello.

La classifica del girone F: Meloria Livorno 28; Argentario 24; Pallacanestro Grosseto 22; Maregiglio Grosseto e Pielle Livorno 20; Sei Rose Rosignano e Pall. Piombino 10; Follonica 8; Elba Rekord 2; Fides Livorno 0.

Domenica alle 9,30 il Camping Il Sole Village riceve, al palasport di via Austria, la visita del Ludec 1991 Porcari nella prima giornata del torneo di classificazione Under 14 maschile, del quale fanno parte anche Cecina, Pediatrica Amaranto Livorno, Cascina e Invictus Livorno.

La Simply Market, nel campionato Under 14 femminile silver, cerca il primo successo, dopo 4 ko, ospitando domenica alle 15,30 in via Austria il Baloncesto Firenze.