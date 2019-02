Torna la raccolta alimentare di Casapound, volontari in azione

GROSSETO – Sabato 16 febbraio torna la raccolta alimentare organizzata dai militanti di Casapound a favore delle famiglie italiane in difficoltà.

I volontari saranno presenti in via Senegal dalle 9 alle 13, accogliendo “tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita dell’iniziativa”. Si raccoglieranno beni a lunga scadenza come pasta, olio, prodotti in scatola, caffè, ma anche biscotti e merendine, zucchero e sale.

Si può contribuire alla raccolta anche tutto il mese recandosi nella sede di Casapound in piazza Cavalieri.