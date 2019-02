Tante trasferte per le squadre giovanili del Gavorrano, in casa gli Esordienti contro Virtus Maremma

BAGNO DI GAVORRANO – Trasferta umbra per gli Juniores nazionali del Gavorrano, impegnati sabato alle 15 sul campo del Bastia. Il match segna l’esordio sulla panchina rossoblù del nuovo mister Gianni Martini, che ha preso il posto di Marco Biagiotti e cercherà di allungare la serie positiva ma anche di migliorare il rendimento della squadra dopo il pareggio interno con il San Gimignano. Ai rossoblù, che sopravanzano gli umbri di un punto, servirebbe un successo per continuare a sperare in una salvezza diretta, distante per il momento sette punti: il Prato è a 24, contro i diciassette dei maremmani.

Galvanizzati dal brillante pareggio a reti bianche contro la capolista Venturina, gli Allievi regionali di Walter Trentini sono a caccia di un risultato positivo domenica mattina alle 10,30 a Ponsacco. Trasferta a Roselle, sabato alle 15,30, per i Giovanissimi provinciali. Impegno casalingo per gli Esordienti 2006 che al Nicoletti di Follonica si confrontano con la Virtus Maremma.



Il resto del programma del fine settimana. Sabato. Pulcini C 2008: Gavorrano-Saurorispescia (16, Bandaccheri); Pulcini A 2009: Nuova Grosseto-Gavorrano (17,30); Pulcini D 2009: Saurispescia-Gavorrano (15,30). Primi Calci 2010: il Real Follonica B è impegnato in un concentramento sul sintetico del Nicoletti di Follonica. Domenica. Pulcini B 2008: Roselle-Gavorrano (10,30). Primi Calcio 2010: Gavorrano e Real Follonica C di scena alle 10,30 allo stadio Elmi di Massa Marittima.