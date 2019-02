Sole per tutto il weekend: ecco che tempo farà

GROSSETO – Sarà un weekend con il cielo sereno in tutta la provincia di Grosseto. Se le minime saranno vicine allo zero (o in alcuni comuni anche sotto), le massimo garantiranno piacevoli temperature negli orari più caldi della giornata.

Nel capoluogo, fino a lunedì, minime vicine ai 2 gradi, con massime anche sopra i 14 gradi. L’assenza di precipitazioni renderà più semplice progettare eventuali passeggiate fuori porta.

Tendenza simile nel resto della provincia, con temperature più fredde (ma non particolarmente) sui rilievi collinari.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE