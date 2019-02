Sei maremmano se dici: «eh fa da nesci!»

GROSSETO – Quanti finti tonti si trovano via, via nelle nostre frequentazioni! Persone che ne sanno più di te, ma fanno i vaghi (quando va bene), oppure negano di sapere (“ah un no sapevo…sai, io mi faccio i fatti mia, mica po’ curioso come tanti….”). Poi, scava scava, ne sanno più di me e te messi insieme! Sopratutto se si tratta di pettegolezzi. In maremmano si dice: “Quello/quella eh fa da nesci!”, ma in realtà conosce vita, morte e miracoli di tutti e è curioso/a come le cecche!

