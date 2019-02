Prosegue la stagione della neve: sull’Amiata anche lo sci di fondo

AMIATA – Continua la stagione dello sci su tutta la montagna toscana e si annuncia un altro week end con neve e sole. Le temperature sono gradevoli e la neve in pista è dovunque sufficiente a garantire una buona sciabilità.

Ma la montagna toscana non è solo Sci alpino. Si pratica lo sci di fondo anche sull’Amiata, dove è aperta la pista della Marsiliana, con un anello di 3 km. Un’occasione unica per immergersi nel panorama incantato della faggeta (info a questo LINK).

Sempre sull’Amiata ieri oltre 200 studenti delle scuole delle province di Siena e Grosseto hanno preso parte ai Campionati studenteschi, che si sono svolti sulla pista Crocicchio/Dedo.

Grazie al buon innevamento continua anche la stagione delle ciaspole, con iniziative in tutte le località. Ad esempio all’Abetone il venerdì e il sabato sera ci sono le escursioni in notturna alla luce delle lampade frontali. Anche a Zeri il sabato sono previste ciaspolate in notturna accompagnate.

Abetone/Val di Luce: altezza neve cm 40/80, impianti aperti 16/17. Sono aperti tutti i collegamenti sci ai piedi e gli snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce. Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 60/130. Impianti aperti 6/8: saranno in funzione le sciovie Jolly, Asso di Fiori, Crociccchio e Bellaria e le Seggiovie Cantore e Macinaie, per un totale di 10 piste su 12. Aperta la pista di fondo Marsiliana. Domenica sarà disponibile anche il bus navetta Cantore – Vetta Amiata, per permettere di raggiungere la sommità della montagna anche dopo il completamento dei parcheggi della zona Vetta. Info: amiataneve.it