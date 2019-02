Nuove regole per le tasse sulle abitazioni, ecco cosa cambia

ORBETELLO – “Approvato in consiglio comunale, tra gli altri, un punto molto importante relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per le abitazioni”. Ad affermarlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Per le abitazioni gravate da tale diritto di superficie – aggiunge – la cifra da pagare per il riscatto calerà sensibilmente; in particolare modo per le abitazioni a Neghelli e Orbetello Scalo (dove vi è la maggiore concentrazione di immobili gravati dal diritto di superficie) la diminuzione di spesa sarà pari a circa il 35%.

In questo modo circa un centinaio di famiglie che vorranno riscattare la propria abitazione liberandola dal diritto di superficie potranno risparmiare 7-8 mila euro. Ancora una concreta risposta a tante famiglie che avevano chiesto questo provvedimento da un decennio”.