Nuova mensa, riunita la commissione. L’assessore: «Clima proficuo di collaborazione»

FOLLONICA – Si è riunita la commissione mensa istituita anche per garantire la massima trasparenza nella gestione di un servizio importante e impegnativo quale quello della ristorazione dei bambini.

“E’ stato davvero sorprendente – dichiara l’assessore Barbara Catalani – il clima di condivisione e di collaborazione che si è creato durante i lavori di questo incontro; consigli e criticità esposti dai genitori con lo spirito di contribuire ad un sempre maggiore miglioramento, progettualità nuove ed espedienti didattici degli insegnanti che fanno del momento mensa un tempo-lavoro, durante il quale approcciano con i bambini elementi di educazione alimentare, ambientale, ma anche civica”.

“Uno degli elementi certamente fondamentale per la garanzia di questo servizio davvero funzionante e proficuo è stato l’allestimento della nuova cucina di via Marche che, come ha dichiarato anche la ditta appaltatrice della mensa, al momento è all’avanguardia essendo tra le migliori nella Regione Toscana, forse in concorrenza solo con quella di Impruneta; una cucina dotata di tutti quegli elementi che consentono anche la realizzazione di menu per diete speciali, quale può essere quello per celiaci, che, per motivi vari, si rendono sempre più necessari e consentono alle famiglie che ne hanno bisogno una serenità e tranquillità maggiore nel sapere che i loro figli possono usufruire del servizio anche se speciale”.

“Una commissione – continua Catalani – che ha potuto davvero testare la qualità dell’azione amministrativa grazie anche al controllo costante e continuo che viene fatto sugli alimenti previsti dall’appalto del servizio, in primis la provenienza certificata dei prodotti che vengono utilizzati e proposti nei menu e ogni cambiamento in merito”.

“Tutto questo grazie quindi all’impegno di tutti – conclude l’assessore – , bambini, educatori, insegnanti, genitori, addetti al servizio, ma anche al personale degli uffici comunali preposti che hanno contribuito a rinnovare al passo coi tempi un servizio importante per la nostra comunità e che sta diventando un’eccellenza nel suo genere”,