Migliorano i servizi grazie all’impegno di tre ragazze con il servizio civile

CASTEL DEL PIANO – Si è conclusa con successo la seconda edizione del progetto di servizio civile “Tra scuola e comunità diventiamo amici”, promosso dal Comune di Castel del Piano in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo Vannini Lazzeretti.

Esperienza positiva raggiunta grazie all’impegno, la professionalità e l’ entusiasmo di tre ragazze, Elena Annoni, Giada Fratini e Marcella Curreli che per otto mesi sono state un punto di riferimento per gli alunni delle scuole del Comune. “Un sentito ringraziamento a nome mio e dell’amministrazione comunale – spiega Lucia Nannetti, consigliere delegato alle politiche giovanili – a Giada, Elena e Marcella per l’impegno e la dedizione e a tutti i ragazzi che in questi anni hanno svolto il servizio civile nel nostro Comune.

Sono stati una risorsa importante e grazie a loro lavoro è stato possibile migliorare anche la qualità dei servizi. Allo stesso tempo per i volontari e’ stata un’ esperienza di arricchimento , di crescita sia sul piano umano che formativo”.

In questi anni si sono susseguiti 20 giovani nei vari progetti : 7 in “Botteghe della Salute”, 7 in “Start Urp Bis “realizzati insieme ad Anci Toscana e sei in “Tra Scuola di Comunità diventiamo amici “promosso direttamente dal Comune. Nel mese di marzo dovrebbero prendere servizio due nuovi volontari per il progetto Botteghe della salute”.