L’ex viceministro all’economia Morando a Grosseto per la mozione Giachetti

MARINA DI GROSSETO – L’ex viceministro dell’economia Enrico Morando sarà presente, sabato 16 febbraio, a partire dalle 18, a Marina di Grosseto, per un incontro organizzato dal comitato Pd #Sempreavanti. «Analisi costi e benefici o progresso? Marcia indietro o riforme? Slogan o cultura? Reddito di cittadinanza o lavoro? Queste sono alcune delle domande alle quali si cercherà di rispondere all’incontro alla Sala Comunale di Marina di Grosseto» afferma Federico Catocci.

L’incontro, promosso dal circolo PD Gina Biliotti di Marina di Grosseto, vedrà partecipare assieme a Morando anche Ciro Bianco in rappresentanza del Circolo e Gesuè Ariganello, segretario povinciale PD. Alle loro analisi si aggiungeranno ovviamente domande e tesi di colori che vorranno essere presenti. «Come comitato per la mozione #SempreAvanti di Giachetti e Ascani, siamo particolarmente soddisfatti che Morando torni in Maremma scegliendo di nuovo Marina di Grosseto».

«L’ex viceministro sta appoggiando la mozione di Giachetti, che all’interno del PD, in questo congresso 2019, sta cercando di fare chiarezza su diversi punti con sincerità e coerenza sia sul passato e soprattutto sul futuro che il PD intende imprimere al suo interno e al Paese. Con l’esperienza maturata negli anni, ci ha dimostrato di avere un occhio particolarmente attento agli sviluppi politici nazionali e non solo, e appoggiando le manovre di bilancio dei governi Renzi e Gentiloni è stato cofirmatario di passi in avanti notevoli della nostra Italia, dal terzo settore alla cultura, dal turismo all’agricoltura» conclude Catocci.