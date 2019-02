L’Atlante Grosseto ospita la terza Real Cefalù a caccia della prova d’orgoglio

GROSSETO – Quarta gara di ritorno del girone B del campionato di A2 tra Atlante Grosseto e la rivelazione Real Cefalù.

Dopo la sfortunata trasferta di Roma, anche un po’ per alcuni errori di troppo, i grossetani cercano la prova d’orgoglio, col sostegno dei tifosi locali, contro il team siciliano, attualmente terzo e a distanza di sicurezza dalla quarta. Mister Tommaso Chiappini con il preparatore Nicola Stagnaro ha convocato i seguenti giocatori: Tiago Casa grande, Ottaviani, Senesi D. e G., bomber Marc Galindo, Lucchesi, Radaelli Douglas, Cassioli, Falaschi, Nanni, Alex Gonzalez. Arbitri designati Sallese di Vasto e Sorci di Pesaro, cronometrista Rossini di Firenze. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 18 alla Bombonera di Grosseto.

Le squadre giovanili dell’Atlante saranno impegnate in trasferte isolane: domenica gli Under 19 all’isola d’Elba, mentre gli Under 17 di nuovo in casa per i play off lunedi alle ore 16 contro Elba ’97.