La Sanitaria Gea si gioca il secondo posto sul campo del Viareggio, Furi: «Ci aspettano al varco, rimbocchiamoci le maniche»

VIAREGGIO – La Sanitaria Ortopedica Grosseto si gioca il secondo posto solitario nel campionato di serie C femminile sabato sera alle 18,30 sul parquet della Pallacanestro Femminile Viareggio. Le ragazze allenate da David Furi sono reduci da due brutte sconfitte contro il fanalino Don Bosco Figline e il Quartiere 5 Firenze.

Quella in Versilia è dunque un incontro da vincere a tutti i costi per non essere risucchiate proprio dalle viareggine e dal Quartiere 5 (favoritissimo nel confronto con il Piombino) che occupano la terza posizione, a due soli punti di distanza da Nalesso e compagne. La piazza d’onore alle spalle della regina Pielle Livorno sarebbe fondamentale per il cammino durante i playoff. Il team Gea si è presentato al via con l’obiettivo di migliorare la semifinale della passata stagione e tutto sembrava filare liscio nel girone d’andata, prima dell’infortunio di Chiara Camarri e delle difficoltà di partecipare agli allenamenti di alcune atlete, a causa di impegni di lavoro e di studio.

Il coach Furi, per questa terza trasferta di fila, auspica di rivedere il cuore, l’attaccamento alla maglia, la grinta e l’intelligenza tattica che hanno contraddistinto questa squadra.

“Sarà dura giocare in un “catino” infernale – dice coach David Furi – avremo contro non solo il Viareggio, ma un intero ambiente, il pubblico. Ci aspettano al varco. Dobbiamo rimboccarci le maniche, mostrare il carattere per confermare quanto di buono abbiamo fatto fino ad adesso. Non a caso siamo secondi. Se vinciamo possiamo dare una spallata alla classifica, altrimenti veniamo risucchiati. Bisogna vedere le scorie che ha lasciato la sconfitta con il Quartiere 5. Dobbiamo essere tranquille per un confronto fondamentale per la nostra stagione».

Assente ovviamente Chiara Camarri che giovedì si è operata a Perugia, dopo la rottura del crociato di un ginocchio.

A Viareggio sarà dunque presente lo zoccolo duro della Sanitaria Gea: Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Sarah Tamberi, Francesca Benedetti, Marta Nalesso, Bianca Bellocchio.

Il programma del 15° turno: Viareggio-Sanitaria Gea, SBL Altopascio-Pielle Livorno, Quartiere 5 Firenze-Pall. Piombino, Galli SGV-Don Bosco Figline, San Miniato-Baloncesto Firenze.

La classifica: Pielle Livorno 28 punti; Gea Grosseto 20; Viareggio, Quartiere 5 Firenze 18; Galli S.Giovanni Valdarno 16; Altopascio 14; San Miniato 12; Baloncesto 8; Figline 4; Piombino 2.