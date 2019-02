Gli Under 17 del Circolo Pattinatori in lotta per i playoff, Under 15 contro la seconda Sarzana

GROSSETO – Sono due le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto impegnate nel fine settimana. Il Cieloverde Under 15 ospita sabato alle 16, sulla pista di via Leoncavallo, il Sarzana. I ragazzi di Marco Zanobi sono ancora alla ricerca della prima vittoria della stagione, anche se i liguri secondi in classifica con 23 punti, uno in meno della capolista Puma’s, non faranno sconti.

Diverso il discorso del Cieloverde Under 17, in lotta per un posto nei playoff. Il quintetto guidato da Marco Ciupi domenica mattina alle 11 riceve però la visita del Follonica A campione d’Italia in carica, che sta guidando il girone con dieci vittorie consecutive Un incontro terribile per i giovani biancorossi che vogliono difendere la quarta posizione e proveranno a firmare l’impresa.