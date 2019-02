Follonica si prepara al match più atteso: al Capannino c’è il Barcellona

FOLLONICA – E’ la partita dell’anno per il Follonica Hockey, che sabato 16 febbraio alle 18 affronta il Barcellona. E’ la quinta partita nel girone A di Eurolega, sicuramente quella più attesa dai biancazzurri.

Al Capannino arriva infatti il team più titolato d’Europa, per una gara che riporta alla mente magici momenti nella recente storia del Follonica. Il presente dice però che quello di Follonica è un match molto importante anche per gli spagnoli, non ancora sicuri della qualificazione.

La sconfitta subita con i portoghesi dell’Oliveirense lascia infatti il Barcellona in vetta alla classifica, ma con solo 3 punti di vantaggio sui portoghesi e sullì’Impredil. Tutto, a due giornate dalla fine, è ancora aperto, anche se la partita finale contro i francesi del Dinan Quevert lascia gli spagnoli in una posizione di assoluto vantaggio.

Per il Follonica, che nell’ultimo turno farà visita all’Oliveirense (battuto 3-2 al Capannino) il rischio è di dover andare a vincere proprio sul campo lusitano. All’andata, a Barcellona, il Follonica restò a lungo in partita prima di crollare 9-2.