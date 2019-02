Follonica ospita l’Entomox Calci ammazzagrandi, Pasquinelli: «Gara non facile ma siamo fiduciosi»

FOLLONICA – È l’Entomox Peimar Calci l’avversario della Pallavolo Follonica Hotel Parrini nella sedicesima giornata del campionato regionale di serie C femminile. Si gioca al Palagolfo domani sabato 16 febbraio alle 21 (ingresso libero).

Per le azzurre di coach Rossano Rossi è un impegno che nasconde più di una difficoltà. Le due squadre sono separate in classifica da un solo punto (quarto posto per le pisane a quota 27 e quinto posto per le follonichesi a quota 26) ma all’andata il Calci travolse il sestetto del Golfo con un netto 3-0, punteggio che vide il solo primo set in equilibrio e il resto del match controllato senza troppi problemi dalle avversarie. Ma non solo. Lo stesso Calci si è reso protagonista di un risultato a sensazione, battendo nell’ultima giornata 3-2 la capolista Cecina, fin qui sempre vittoriosa in tutte le partite. Ce n’è abbastanza per scendere in campo con il doppio della concentrazione necessaria.

“Partita non semplice, come del resto tutte le altre – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – ma siamo fiduciosi e ce la vogliamo giocare. Del resto, abbiamo dalla nostra giocatrici che hanno militato in serie A e B e che possono fare la differenza come Paradisi e Zanolla che sabato scorso ha preso in mano la squadra e con la sua esperienza ha contribuito insieme alle altre alla vittoria finale. Al di là di quale sarà il risultato finale, a questo punto del campionato vorrei ringraziare tutte ma proprio tutte le mie atlete della serie C Basnik, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Pierozzi e Poggetti che, pur tra mille difficoltà dovute a infortuni o assenze e chi ha dovuto abbandonare per problemi personali, stanno disputando un buon campionato forse al di là delle aspettative, si stanno impegnando al massimo negli allenamenti settimanali e stanno ottenendo miglioramenti tecnici importanti con la guida del nostro allenatore Rossano Rossi. Aspettiamo tutti gli sportivi follonichesi al Palagolfo per fare il tifo per le azzurre”.

Programma della 16esima giornata – Serie C girone A

Pallavolo Cascina-Lupi Estintori San Miniato

Baia del Marinaio Volley Cecina-Under 21 Pediatrica Specialist

Volley Sei Rose Rosignano-Pallavolo Delfino Pescia

Errepi Mtk Grosseto-Fanball Il Discobolo

Pallavolo Follonica-Entomox Peimar Calci

Flora Buggiano-Under 21 Lupi Santa Croce

Volley Pantera Lucca-Luca Consani Grosseto

Classifica

Baia del Marinaio Volley Cecina 42

Flora Buggiano 36

Pallavolo Cascina 31

Entomox Peimar Calci 27

Pallavolo Follonica 26

Errepi Mtk Grosseto 25

Volley Pantera Lucca 24

Lupi Estintori San Miniato 22

Volley Sei Rose Rosignano 20

U21 Pediatrica Specialist 17

Luca Consani Grosseto 17

U21 Lupi Santa Croce 15

Pallavolo Delfino Pescia 11

Fanball Il Discobolo 2