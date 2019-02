Conti: «La ciclabile della Trappola? Buona idea. Ma i soldi non ci sono»

GROSSETO – “Tra il dire e il fare, c’è di mezzo la solita propaganda elettorale, nell’annuncio fatto in questi giorni dal sindaco Vivarelli Colonna in merito alla realizzazione della pista ciclabile della Trappola”. Ne è convinto Giuseppe Conti, segretario del circolo Pd di Gorarella.

“Sicuramente lodevole, anche se tardiva e non nuova – afferma Conti – l’idea di collegare con una pista ciclabile Marina di Grosseto e Principina con il Parco della Maremma ma, subordinare il finanziamento dell’opera alla vendita dei beni immobili comunali, e presentare la notizia come se i lavori fossero di imminente inizio, appare azzardato anche per una amministrazione che di proclami fini a se stessi, ai Grossetani ne ha elargiti fin troppi in questi tre anni di amministrazione”.

“Il sindaco – aggiunge l’esponente del Pd – nella programmazione dei lavori pubblici dichiara di voler realizzare il primo stralcio nel 2019, nonostante abbia in mano un semplice studio di fattibilità privo di qualsiasi fonte certa di finanziamento, senza aver ancora iniziato le procedure espropriative e redatto il relativo progetto esecutivo. Ma soprattutto pensa di finanziare l’intervento con i proventi della vendita di immobili che da anni sono presenti sul mercato, e già invenduti nei precedenti bandi di gara”.

“Annuncio a dir poco da illusionista quello del primo cittadino – insiste Conti – mentre i grossetani e i turisti che avrebbero potuto usufruire di questa importante infrastruttura, dovranno attendere ancora molto per oltrepassare il fiume Ombrone con le due ruote. A nulla è servita anche la mozione presentata nel maggio scorso dalle opposizioni, con la quale si sottolineava quanto fosse prioritario tale intervento e al contempo se ne sollecitava proprio la progettazione, mozione ovviamente bocciata dal Sindaco e dalla sua maggioranza”.

“Unica cosa certa – conclude Conti – è che questa Amministrazione in tre anni non è stata in grado di programmare e realizzare in tempi accettabili, il collegamento ciclabile della città e delle frazioni con il Parco della Maremma, opera di importanza assoluta per lo sviluppo turistico di tutto il territorio, ad eccezion fatta del Ponte che, ricordiamolo, lo dobbiamo alle attività messe in campo dalla precedente amministrazione, nonostante i tanti selfie pseudo inaugurali di tutta la giunta Vivarelli Colonna”.