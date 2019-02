CarnevaleFollonica19, al via il secondo weekend: ecco tutti gli appuntamenti

FOLLONICA – Al via il secondo fine settimana carnevalesco a Follonica: il primo appuntamento è in programma sabato pomeriggio con l’apertura al Casello Idraulico in via Roma alle ore 17 della mostra dei lavori eseguiti dagli alunni delle scuole di Follonica, a cura di Pier Vittorio Cacialli, Franca Segnini e Stefano Barbi che verrà accompagnata dalla mostra fotografica a cura di Carlo Micheloni “Carnevale che passione”, allestita fino a venerdì 22 febbraio.

Sabato e domenica le vie del centro cittadino ospiteranno “Lo sbaracco di carnevale”, iniziativa a cura del centro commerciale naturale “La Dolce Vita”, mentre gli amici di Radio Diffusione Follonica cureranno la programmazione della filodiffusione in via Roma con musica e intrattenimento saranno ospiti le reginette degli otto rioni.

Domenica mattina è in programma la trentesima edizione della Coppa Carnevale Trofeo Biagetti di pesca subacquea in apnea abbinata ai rioni ed organizzata dal circolo sub Lni Follonica.

Il corso mascherato inizierà alle ore 14,30 con i carri e le mascherate degli otto rioni follonichesi, la partecipazione della Marching Band di Piombino e del gruppo libero Carnevalando; un’importante novità caratterizzerà i corsi mascherati di quest’anno, perché da questa domenica verrà riservata in piazza XXV aprile un’area per le persone disabili non deambulanti o con ridotta capacità motoria che avranno diritto all’ingresso gratuito alla manifestazione.

Sul palco in piazza a Mare sarà presente la giuria che voterà le otto reginette; il verdetto con la proclamazione di Miss Carnevale 2019 sarà ufficializzato nella cerimonia di premiazione in programma alle 21,45 nella sala Auser in via Pietro Nenni (ingresso gratuito).

Da lunedì partirà poi il concorso “Vetrine vestite a carnevale”, a cura della Pro Loco Follonica, del centro commerciale naturale e della fondazione Noi del Golfo che si concluderà con la premiazione della migliore vetrina allestita con la fantasia carnevalesca.

Un avviso importante: si ricorda infine che, per motivi di sicurezza, è possibile uscire dal circuito della sfilata solo ed esclusivamente dagli stessi varchi di accesso, dove sono ubicate le biglietterie, via Bicocchi lato cancello ex Ilva, in via Bicocchi lato Petraia, in piazza a Mare lato Piccolo Mondo e in via Parri, mentre le uscite transennate e vigilate dal personale preposto devono essere utilizzate solo in caso di emergenza.