Campionato Cheerleading, le Condor Grosseto al Tuscany Open di Montecatini

MONTECATINI TERME – Presenti anche le atlete del Condor Grosseto al Tuscany open di Montecatini Terme, in programma domenica 17 febbraio, che anticiperà il campionato nazionale che vedrà a maggio prossimo le grossetane confrontarsi con le migliori squadre italiane di cheerleading, cheerdance e cheer hip hop.

Un percorso importante, quello che domenica prossima dovranno affrontare i ragazzi e le ragazze dei Condor Grosseto, con ben 176 gare in scaletta, alle quali parteciperanno diverse società. In totale saranno una ventina le atlete maremmane che si presenteranno in pista, dai 7 ai 18 anni, esibendosi in 10 gare sia nella categoria del Cheerleading sia nel Cheerdance.

“Ci aspettano senza dubbio gara di alto livello – spiega Maira Ottobri, responsabile settore Cheer Condor Grosseto – che siamo felici di affrontare insieme con grande entusiasmo. Quest’anno poi abbiamo alcune grandi novità da presentare, a partire dall’esordio del gruppo Peewee, ovvero le più piccoline di circa 7-8 anni, nella categoria Cheer hip hop”.

Sempre le Peewee, oltre ad esordire nella categoria hip hop, gareggeranno sia come team sia come double con Elia Sassetti ed Elisa Moretti; atteso in gara anche il Group stunt senior e del Double hip hop senior (Veronica Citter Goracci e Alyssa Grechi).