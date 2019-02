Aspettando la Pro Livorno. Magrini: “In campo sempre e soltanto per i tre punti”

GROSSETO – “Come si affronta la Pro Livorno? Come tutte le altre partite, con il solo obiettivo dei tre punti in testa”. La via tracciata da Magrini è chiara e semplice: puntare alla vittoria per dare continuità ai risultati, mettendo da parte più punti possibile. “Come ho detto martedì scorso ai ragazzi – spiega mister Magrini – dobbiamo dare il massimo per cercare di fare un’altra vittoria avendo così una partita in meno da giocare”.

In casa Grosseto sono praticamente tutti abili e arruolati, a parte Cantore alle prese con la distorsione alla caviglia e Biancalani, in dubbio per la febbre. Finalmente però il Grifone si presenta con tutti i titolari a disposizione, mettendo nelle mani del mister uno scacchiere molto importante. “Avere tutti a disposizione – continua Magrini – è il sogno di ogni mister. Per vincere i campionati servono le rose importanti e noi, per fortuna, l’abbiamo. In settimana ho visto i ragazzi impegnarsi e sono sicuro che domenica faranno un’altra grande prova e, soprattutto, un passo importante verso la vittoria finale”.

Anche la questione Molinari sembra ormai rientrata. Non solo per il gol segnato domenica scorsa, ma anche per il morale ritrovato e gli incoraggiamenti. “Il ragazzo si allena con tranquillità e ha qualità e caratteristiche molto importanti per noi. Calcia bene sia di desto sia di sinistro e, soprattutto, è uno dei migliori in quanto a coordinazione quando va al tiro. Ci servirà e come in questo finale di stagione – conclude il mister – per riuscire a centrare l’unico obiettivo che abbiamo in testa”.