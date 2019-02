Le ragazze dell’Atlante Marsiliana in casa dell’inseguitrice San Giusto. Le convocate

PRATO – Quinta gara del girone di ritorno per le ragazze dell’Atlante Marsiliana, che se la vedranno in terra nemica contro il San Giusto. Impegno da non sottovalutare per le biancorosse nonostante il successo dell’andata e il peggior piazzamento in classifica delle rivali, che stavolta avranno dalla parte loro il fattore campo.

Queste le convocate maremmane: Facchini, Pacitto, Zorzi, Vincenti, Baila Longo, Gobbi, Francioli, Stirpe, Alocci, Calchetti, Barahona. Arbitrerà Piffanelli di Pontedera. Il fischio d’inizio è domani venerdì alle 21,15 presso la palestra dell’istituto Keynes di Prato.

Il programma della 18esima giornata:

San Giusto-Atlante Grosseto

EuroFlorence-Olimpiacolle Fun

San Giovanni-Futsal Bagnolo

Cus Pisa-Futsal Florentia B

Prato-Gisinti Montecatini Pistoia