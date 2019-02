In pensione con Quota 100? Il Patronato Inas Cisl dà informazioni

GROSSETO – Le modifiche del sistema pensionistico con l’introduzione della “Quota 100” saranno al centro dell’apertura straordinaria del patronato Inas di Cisl Grosseto, sabato 16 febbraio, dalle 9 alle 12. Obiettivo dell’iniziativa è dare informazioni, in maniera gratuita, a tutti coloro che vogliono sapere se potranno andare in pensione con questo nuovo meccanismo, come e a quali condizioni.

La “Quota 100”, introdotta dalla legge di stabilità, ha confermato la possibilità di andare in pensione sommando 62 anni di età e 38 di contributi. In questi giorni sono moltissimi i cittadini che si stanno rivolgendo al patronato della Cisl per capire se possono andare in pensione con il nuovo meccanismo.

“È fondamentale valutare tutti gli aspetti del proprio percorso lavorativo e previdenziale – ha spiegato Maria Grazia Norcini, responsabile Inas Cisl Grosseto – per effettuare la scelta migliore. Siamo a disposizione di tutti coloro che vogliono saperne di più su Quota 100, e siamo disponibili a preparare uno studio personalizzato della posizione contributiva per verificare la soluzione pensionistica più conveniente e per inoltrare la domanda di pensione”.

L’appuntamento è nella sede Cisl di via Senegal 25 a Grosseto.