Grande soddisfazione per la Compagnia Arcieri ai regionali: dodici i riconoscimenti conquistati

FUCECCHIO – Ben 7 titoli di classe e 5 assoluti sia nell’arco olimpico che nel compound. La Compagnia Maremmana Arcieri ottiene uno straordinario risultato ai campionati regionali indoor, in programma a Fucecchio. L’evento, ospitato dalla Compagni Arcieri del Poggio, ha visto un’ampia partecipazione. A sfidarsi dai 18 metri, sul campo di gara del palazzetto dello sport di Fucecchio, si sono presentati circa 180 arcieri, tra cui anche 15 atleti della Compagnia Maremmana. Nella prima giornata di gara si sono confrontati gli atleti delle divisioni di compound e arco nudo, mentre nella seconda si sono sfidati gli arcieri delle divisioni di arco olimpico e visually impaired 1, sotto l’arbitraggio di Luciano Tassini e Alessio Cesetti.

Per l’arco compound ha tenuto alto l’orgoglio della compagnia Serenella Cristiano, che ha conquistato l’argento negli scontri assoluti, dopo essere arrivata a un passo dal podio nelle qualifiche di classe della mattina. Sempre nel compound, la Maremmana Arcieri ha portato a casa anche il bronzo di classe, conquistato dalla squadra senior composta da Alberto Venturelli, Francesco Mencarini e Gregorio Cirillo che, con 1681 punti, hanno sfiorato l’argento per una sola lunghezza.

Pioggia di medaglie per l’arco olimpico. Tre gli ori vinti nelle qualifiche di classe: due quelli individuali conquistati da Lorenzo Corraro per la categoria allievi con 563 punti e da Ginevra Landi, categoria allieve, con 572 punti. Un oro anche a squadre è stato invece portato a casa da Maurizio Rossi, Giacomo Pellitteri e Mirco Nardi, con un totale di 1643 punti. Per la categoria senior, sono arrivati: un argento di classe messo al collo da Maurizio Rossi, con 555 punti, e un bronzo per Giacomo Pellitteri con 547 punti. Bronzo anche per Matteo Bilisari nella categoria allievi, dopo aver raccolto 503 punti. A un passo dal podio nelle qualifiche di classe Veronica Di Sarno che, nella categoria junior femminile, si è piazzata al quarto posto a soli 5 punti di distanza dal podio.

Sorprendente la doppietta, nei titoli assoluti, di tutti e tre gli ori conquistati già nelle graduatorie di classe: quindi ancora Lorenzo Corraro, Ginevra Landi e la squadra composta da Maurizio Rossi, Lorenzo Corraro e Giacomo Pellitteri sono saliti sul primo gradino del podio. A chiudere il corollario di medaglie di questo regionale, il bronzo assoluto conquistato da Maurizio Rossi.

Quelle del campionato regionale indoor 2019 sono state giornate emozionanti e di grande soddisfazione per la società maremmana che, ancora una volta, ha ottenuto ottimi risultati sul campo di tiro, frutto dell’impegno e della dedizione sportiva di tutti i suoi arcieri.