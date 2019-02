Contro il Prato primo ko esterno del 2019 del Gavorrano. Numeri e curiosità

BAGNO DI GAVORRANO – Prima sconfitta esterna del 2019 per il Gavorrano sul campo del Prato. I rossoblù, che conservano l’ottava posizione nella classifica del girone E a sei punti dalla zona playoff e a nove dalla vetta occupata da Tuttocuoio, Ghiviborgo e Seravezza, non perdevano lontano da casa dallo scorso 16 dicembre, ovvero l’1-0 di Viareggio.

La difesa unionista, terza in campionato con 22 reti subite (meglio hanno fatto Pianese a 17 e Ponsacco a 20), ha invece preso gol dopo 322 minuti di imbattibilità. Nonostante la sconfitta subita in zona Cesarini con il Prato, non diversamente da come era accaduto all’andata al Malservisi-Matteini, il cammino del Gavorrano è oltremodo positivo con 16 punti nelle otto gare disputate nel ritorno. Sono invece ventidue i punti messi insieme dai rossoblù negli ultimi undici match con mister Marco Cacitti in panchina.

I maremmani hanno adesso sei gare casalinghe a cominciare da quella di domenica prossima con il Trestina e sei esterne per migliorare il loro score. A livello individuale i giocatori più presenti, con 26 incontri disputati su 27, sono Daniel Salvalaggio e Leonardo Bruni. Il portiere è rimasto in campo però 2330 minuti. Alberto Gomes, con sei centri, è il miglior realizzatore. A proposito di reti il Gavorrano ne ha segnate 17 in casa e 9 in trasferta.