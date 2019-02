Concessioni demaniali: il sindacato incontra i balneari

GROSSETO – A seguito del prolungamento della durata delle concessioni e delle altre importanti novità scaturite dalla nuova legge finanziaria, il sindacato dei balneari Sib Confcommercio Grosseto ha indetto un incontro informativo per illustrare agli operatori del settore quali sono le cose da fare e per fornire loro la modulistica predisposta dallo stesso sindacato.

L’incontro si svolgerà presso la sede Ascom Confcommercio di via della Pace 154 a Grosseto martedì prossimo 19 febbraio alle ore 11.30. “Parleremo sia della nuova durata delle concessioni che degli altri importanti aspetti previsti dalla legge – spiegano da Confcommercio – ad iniziare dalle agevolazioni previste per coloro che hanno subito danni per effetto delle mareggiate”.

Per maggiori informazioni, contattare l’associazione al numero 0564 470111.