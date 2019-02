FOLLONICA – Una serata dedicata la musica, naturalmente all’insegna del Carnevale follonichese, il concerto che si è tenuto ieri sera alla Leopoldina con la Filarmonica cittadina Giacomo Puccini e gli otto rioni del carnevale.

Protagoniste della serata le belle e simpatiche reginette che non solo, come da tradizione, hanno presentato i brani in gara ma, a sorpresa, hanno diretto anche i musicisti.

Una serata per rendere omaggio al carnevale a cui il numeroso pubblico ha partecipato con entusiasmo. Vi raccontiamo la serata con gli scatti di Giorgio Paggetti.