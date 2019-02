“Senza crescita non c’è futuro”. Maria Elena Boschi in Maremma. Venerdì incontro a Bagno

BAGNO DI GAVORRANO – Arriverà in Maremma venerdì prossimo Maria Elena Boschi, deputata del Partito democratico. Parteciperà a Bagno di Gavorrano all’assemblea pubblica dal titolo “Senza crescita non c’è futuro, perché la manovra economica del Governo è una manovra contro il popolo”. Ad intervistarla sarà il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali.

All’incontro prenderà parte anche Fabrizio Tonini, segretario dell’unione comunale del Pd di Gavorrano. L’appuntamento è per venerdì alle 17,30 alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano. «Tolgono ai pensionati, aumentano le tasse, non danno nulla alle imprese – spiegano dal Pd di Gavorrano in riferimento alle scelte di Governo – .Una follia che rischia di farci andare contro un muro, si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo».

«La manovra taglia tutto – spiegano -, specie al sud, in favore di due simulacri, quota cento e reddito di cittadinanza, ridotti a costose bandierine senza contenuto, in rapporto uno a quattro rispetto a come erano stati annunciati. E poi con quelle clausole di 23 miliardi sull’Iva costruiscono un’ipoteca di enormi proporzioni sulle prossime manovre».