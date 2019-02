Scherzetto di Piroli nel finale, Gavorrano battuto di misura dal Prato

MONTEMURLO – Battuta d’arresto per il Gavorrano, superato 1-0 dal Prato nel turno infrasettimanale valido per la 27esima di campionato. Gara non facile nonostante il peggior posizionamento in classifica dei lanieri, che si sono giovati del loro periodo di forma e hanno saputo gestire l’incontro trovando il gol quando la gara sembrava destinata a chiudersi sul pari.

Decide a due minuti dalla fine il gol di Piroli, con il risultato non cambia più neanche nei minuti di recupero concessi. Non peggiora però la posizione in graduatoria dei rossoblù, attualmente a nove punti dalla vetta in un girone sempre più equilibrato e dove può ancora succedere di tutto.

PRATO: Fontanelli, Bassano, Marini, Gargiulo, Carli, Piroli, Tomi, Quinto, Moreo, Kouassi, Surraco Lame. A disposizione: Cecconi, Ghimenti, Ciabatti, Moussa, Scianname, Abdoune, Fofana, Cecchi, Rozzi. All. De Petrillo.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Bracciali, Cerretelli, Bruni, Placido, Gomes De Pina, Grifoni, Jukic, Costanzo, Lamioni. A disposizione: Martelli, Capozzi, Fontana, Pardera, Cordovani, Scognamiglio, Koci, Carlotti, Brunacci. All. Cacitti.

ARBITRO: Lovison di Padova; assistenti De Vellis di Frosinone e Tempestilli di Roma 2.

MARCATORI: 43′ st Piroli.

I risultati del 27° turno: Aglianese-Pianese 1-0, Cannara-Seravezza 2-3, Ponsacco-Aquila Montevarchi 1-1, Prato-Gavorrano 1-0, Real Querceta-Massese 2-2, San Donato T.-Bastia 2-1, San Gimignano-Viareggio 1-0, Sangiovannese-Scandicci 0-0, Trestina-Ghivizzano 0-1, Tuttocuoio-Sinalunghese 0-0.

La classifica: Ghivizzano, Seravezza Pozzi, Tuttocuoio 49 punti; Pianese 47; Ponsacco, San Donato 46; Montevarchi 45; Gavorrano 40; Trestina 38; Cannara 37; Prato 36; Sangiovannese 35; Viareggio e Aglianese 33; Bastia 30; Real Forte Querceta 29; Scandicci 27; Sinalunghese 24; San Gimignano 18; Massese 14.