FOLLONICA – Pochi giorni fa alcuni cittadini hanno segnalato all’Amministrazione comunale una situazione di degrado data da rifiuti abbandonati vicino alla Torre dell’Orologio, nell’area Ex Ilva; Sei Toscana, il giorno dopo, ha provveduto alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell’area.

“Voglio esprimere un sincero ringraziamento – dichiara l’assessore Mirjam Giorgieri – per la segnalazione pervenuta che ci ha consentito un intervento immediato di pulizia in una zona, quella dell’Ex Ilva, intorno alla quale abbiamo sempre cercare di porre un’attenzione particolare per preservarne il valore culturale e naturale”.

“Segnalazioni tempestive come queste – conclude Giorgieri – consentono una cura maggiore della nostra città a fronte delle azioni di alcuni personaggi che non si rendono conto che la loro mancanza di senso civico e la loro maleducazione non ha certo la meglio sul senso di responsabilità dei cittadini follonichesi”.