Quarta tappa del campionato mountain bike a Follonica: si correrà per il trofeo Valle

FOLLONICA – Quarta e penultima prova del campionato d’inverno mountain bike Uisp. Domenica 17 febbraio, a Follonica, il trofeo Valle. Dopo la tappa di Monte Argentario il circuito amatoriale torna quindi a nord, con la prova che partirà alle 10 dalla località Valle, sulla strada del Martellino.

Il ritrovo sarà invece dalle 8 alle 9,30 al bar ristorante La Pizzina, davanti alla piscina di via Sanzio. Il percorso sarà in circuito, da ripetersi due volte, per 27 chilometri complessivi con 750 metri di dislivello. Premi ai primi tre di ogni categoria. La gara è organizzata dal Free Bikers Pedale Follonichese, sotto l’egida Uisp. Per info 3383598217.