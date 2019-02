Pattinaggio artistico, Carlotta Quaglia del Cus Albinia convocata in azzurro per gli obbligatori

ALBINIA – Non è ancora iniziata la stagione agonistica per il CUS Albinia ma già arrivano le prime soddisfazioni.

La giovane pattinatrice artistica Carlotta Quaglia (nella foto al centro), in virtù degli ottimi risultati della scorsa stagione agli Italiani di Federazione, è stata convocata al Raduno della Nazionale per la disciplina degli obbligatori. Grande soddisfazione ed emozione per la società di Albinia che continua a lavorare a pieno ritmo per la nuova stagione. All’atleta vanno i complimenti del Consiglio Direttivo e delle bravissime insegnanti.