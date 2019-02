Motorally, prima tappa del campionato italiano a Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – Prima gara di calendario del campionato italiano MotoRally 2019 che si svolgerà nei giorni 16 e 17 marzo nel Comune di Massa Marittima.

Il MotoRally dell’Abbondanza “Città di Massa Marittima”, così denominato in omaggio all’affresco situato sopra le Antiche Fonti di Piazzale Mazzini, a due passi dal centralissima Cattedrale di San Cerbone, ha in se il secondo fine di promuovere il territorio e contribuire a vitalizzare un periodo che notoriamente, per il circuito turistico/sportivo locale, è dormiente.

“Come prima gara dell’anno avrà valenza internazionale – ha commentato la dirigenza del MotoClub Massa Veternesis che ha ufficializzato e presentato l’evento – portando in zona piloti professionisti provenienti da tutta Europa, alcuni addirittura appena rientrati dalla recente Dakar 2019 disputatasi nei primi giorni di questo anno. Si aspettano oltre 200 iscritti tra cui spiccheranno i nomi degli italiani Jacopo Cerrutti, 12° posizione alla prima Dakar e 4 e volte Campione Italiano di questa disciplina, Mirko Gritti, endurista bergamasco secondo assoluto nella edizione del 2018 e Alessandro Botturi, pluricampione con impegni a livello mondiale, partecipante al Campionato Mondiale di Enduro, Rally Dakar, vittorioso nel Rally Race di Sardegna, alla Sei Giorni Internazionale di Enduro e all’Africa Ecco Race”.

Il motorally è una specialità di orientamento e navigazione, a regolarità di marcia, con media imposta non superiore a 40 Km/h e con l’uso di Road-Book. Le prove di Motorally si svolgono su percorsi di varia tipologia, dalle normali strade asfaltate fino a sterrati e sentieri. Nel motorally, non vince il pilota tecnicamente più veloce, bensì il più bravo ad orientarsi ed il più pronto ad individuare la giusta via.

La gara si svolgerà nella sola giornata di domenica 17 marzo ma piloti e team inizieranno ad arrivare già dal venerdì. Per il giorno 16 invece sono previste le verifiche tecniche e amministrative che verranno effettuate nel Parco di Poggio dove sarà allestito il Paddock, mentre la direzione gara verrà sistemata all’interno del Centro Sociale Auser.

L’arrivo della gara e le premiazioni, tempo permettendo, si svolgeranno in Piazza Garibaldi, dinnanzi al Duomo.