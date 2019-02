La polemica: «Martiri delle Foibe dimenticati, l’indifferenza uccide due volte»

GROSSETO – “Il negazionismo e l’indifferenza uccidono due volte”. Non ha dubbi Alessandro Berardi, presidente dell’associazione culturale La Forgia: “I martiri delle Foibe non devono essere dimenticati e meritano che la loro memoria attraversi il tempo perché vittime di una persecuzione etnica verso il nostro popolo. È impensabile che la loro stessa patria lasci cadere nell’oblio una simile strage e sofferenza”.

“Con immenso rammarico” – prosegue Berardi – devo sottolineare che lo scorso 10 febbraio, per tutti giornata del ricordo, alcuni comuni dell’Alta Maremma, primo fra tutti Follonica, non hanno organizzato alcuna iniziativa per ricordare tutti quegli italiani barbaramente uccisi e gettati nelle foibe dai comunisti titini. Eppure da ben 15 anni è in vigore una legge che si propone di conservare e celebrare, proprio il 10 febbraio, la memoria di tutti gli infoibati. Vorremmo sapere perché l’amministrazione Benini non abbia mostrato alcuna sensibilità che invece spesso abbiamo riscontrato in altre circostanze ma non nell’occasione della giornata in ricordo delle Foibe, momento solenne a livello civile per tutta la nazione”.

Berardi si aspetta una risposta formale alle sue domande, proprio per eliminare ogni dubbio di una sottovalutazione della ricorrenza da parte dell’amministrazione comunale: ‘Le istituzioni pubbliche – aggiunge Berardi, parlando anche a nome dei suoi associati – hanno il sacrosanto dovere di rendere giustizia alla memoria di chi è stato vittima di prepotenze e atrocità aberranti. I morti meritano tutti lo stesso rispetto indipendentemente dalla linea politica che può aver connotato il periodo storico nel quale si sono verificati. Plauso, invece, in favore del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e della sua amministrazione che accogliendo con favore l’iniziativa del Consigliere di CasaPound Gino Tornusciolo – precisa Berardi -“proprio domenica scorsa in occasione della giornata del ricordo ha organizzato con tutti i gruppi consiliari del centro destra una conferenza dedicata ai martiri delle Foibe e successivamente è stata affissa nell’atrio del Municipio una targa in ricordo del loro sacrifico”.

La Forgia quindi si chiede perché anche nella Città del Golfo non sia possibile organizzare, seppur tardivamente, qualche iniziativa in ricordo del martirio delle Foibe: “Sarebbe un gesto di grande rispetto – conclude Berardi – proprio nel 2019 intitolare anche a Follonica, città rinomata per la sua solidarietà verso chi è stata ed è vittima di violenze e persecuzioni, intitolare una via ai martiri delle Foibe per debellare ogni dubbio sul rischio che si possa pensare che certi martiri siano bollati senza appello dentro un cliché inoppugnabile e avvilente”.