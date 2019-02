Incidente stradale: due auto si ribaltano e finiscono in fossa

CASTEL DEL PIANO – Due auto si sono scontrate, questo pomeriggio, finendo dentro la fossa laterale che costeggia la carreggiata. L’incidente è avvenuto in località Montenero, nel comune di Castel del Piano. Le auto, nello scontro, si sono ribaltate. Due le persone ferite, si tratta di due uomini uno di 51 anni e l’altro, più grave, di 25, trasferito al Misericordia in codice 3. Sul posto è intervenuta una squadra dei distaccamento dei Vigili del fuoco di Arcidosso e personale medico del 118 per prestare le prime cure alle persone rimaste ferite. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto.