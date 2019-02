Il Pisa inizia bene e finisce meglio, sconfitta in trasferta l’Ottica Bracci

PISA – Sconfitta esterna per 76-56 per l’Ottica Bracci contro uno IES Pisa non trascendentale ma che mette il cuore su ogni pallone e ribalta la differenza canestri della partita di andata.



La partenza dei padroni di casa è al fulmicotone con Castronuovo che vede il canestro enorme e segna da ogni posizione mentre per gli ospiti ancora le solite difficoltà a trovare le vie del canestro. Anastasi e Nocciolini sbloccano i suoi ma le palle perse ed una difesa non particolarmente attenta fanno volare Pisa che al primo intervallo conduce 27-14.

Nella seconda frazione la squadra di Cosimi passa alla difesa a zona e la situazione migliora ma le difficoltà in attacco sono ancora palesi per i troppi errori e le troppe palle perse. Conedera e Fedi trovano comunque dei buoni canestri e Follonica si aggiudica il quarto andando all’intervallo lungo sul 41-29 riaprendo la partita.

Al rientro in campo le squadre si mantengono in sostanziale equilibrio ma il team del golfo perde ancora troppi palloni e non riesce a finalizzare il proprio gioco mentre Pisa sfrutta in transizione gli errori avversari per gestire il vantaggio che all’ultimo intervallo è di 16 lunghezze (55-39).

Nella prima parte dell’ultima frazione con le triple di Scorza Follonica si riporta in partita anche grazie ad un buon pressing per poi cedere nella seconda parte della frazione commettendo troppi falli e consentendo a Pisa, infallibile dalla lunetta ( ben 10 punti consecutivi) , di incrementare il vantaggio e chiudere senza particolari problemi.

Adesso per gli azzurri è necessario ricompattarsi per non compromettere l’obiettivo playoff a partire dalla difficile partita casalinga di domenica 17 febbraio alle ore 18.30 contro il Volterra.

Da segnalare in positivo il ritorno dopo oltre un anno di Karim Moutawakkil e soprattutto l’esordio in Promozione del 2002 Lorenzo Vichi che ha disputato una buona gara senza alcuna emozione per il debutto.

Follonica: Maestrini 2 , De Stefano1, Conedera 10, Scorza 9, Fedi 8, Moutawakkil 7, Francardi 4, Nocciolini 6, Anastasi 9, Vichi; coach Cosimi.

Altri risultati: Chimenti Livorno-Piombino 67-53, Ponsacco-Stagno 57-51, Ghezzano-Jolly Livorno 64-45, US Livorno-Grosseto 53-66, Volterra-Rosignano 73-63.

Prossimo turno: Follonica-Volterra, Piombino-Ponsacco, Stagno-Ghezzano, Rosignano-Chimenti Livorno, Grosseto-Pisa, Jolly Livorno-US Livorno.

Classifica: Ghezzano 24 punti, Volterra* e Rosignano 22, Chimenti Livorno e Stagno 18, Ponsacco 16*, Follonica e Grosseto 14, US Livorno e Piombino 12, Pisa 10, Jolly Livorno 8 (Volterra e Ponsacco 1 gara da recuperare).