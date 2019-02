Il pattinaggio targato Uisp riparte con prove e gare, Lenzini: «Momenti di crescita e confronto»

GROSSETO – Al via la stagione del pattinaggio Uisp di Grosseto. Si parte sabato 23 e domenica 24 febbraio, con le gare di obbligatori e libero di categoria. Nelle prove in programma nell’impianto dell’Atl Il Sole, in via Leoncavallo, saranno in gara circa cento atleti, con un’età dagli 8 ai 18 anni.

Domenica 10 marzo, sempre in via Leoncavallo, toccherà invece alle gare di Formula. Stessa età per i partecipanti, previsti anche in questo caso un centinaio di giovani atleti. Partecipano società provenienti da tutta la provincia di Grosseto: Follonica, Gavorrano, Castiglione, Atl Il Sole, Barbanella, Skating Club Grosseto, Gs Pattinaggio, Cus Albinia, Costa d’Argento, Capalbio e Pattinomania Capalbio.

“Saranno poi in programma – spiega Gianni Lenzini, coordinatore pattinaggio Uisp Grosseto – le tradizionali gare promozionali, per gli atleti che hanno un’età compresa tra i 4 e i 18 anni. Nel 2018 parteciparono oltre 200 atleti, un numero che crediamo di poter raggiungere anche quest’anno. Il nostro è un movimento vivo e come sempre tutti questi appuntamenti rappresentano un momento di crescita e di confronto per le società e gli atleti. Aspettiamo anche le prove del campionato regionale che siamo felici di ospitare in Maremma”.