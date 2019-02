Il campeggio della Finoria di nuovo all’asta: e nel pacchetto c’è anche il laboratorio ambientale

GAVORRANO – Nuovo giro, nuova corsa per cercare di vendere La Finoria, il campeggio gavorranese che dal 2010 è tra i beni comunali da alienare. Il Comune di Gavorrano ha fissato una nuova asta per il giorno 15 marzo alle ore 10 nella sala consigliare del municipio. Il prezzo base è di 650mila euro e l’asta include anche lo stabile del laboratorio (base asta 328mila euro). Le offerte dovranno pervenire entro le ore 11:00 del giorno prima, il 14 marzo 2019.

I tentativi di vendita della Finoria sono numerosi. Negli anni, con un prezzo di vendita iniziale intorno a un milione di euro e dopo due aste andate a vuoto, con un prezzo d’acquisto ribassato, un paio di anni fa erano iniziate le trattative private. Nel 2017 era partita perfino una procedura per l’acquisto del campeggio da parte della cooperativa Nuova Maremma (per un importo di 650mila euro, cifra già inserita nel bilancio di previsione 2018), ma anche quella non era andata a buon fine.

Un’altra trattativa è rimasta inconcludente lo scorso anno nonostante le speranze dell’amministrazione di liberarsi dell’immobile e di avere una boccata d’ossigeno per le casse pubbliche. Per l’occasione era stato inserito nei beni da alienare anche il laboratorio dell’educazione ambientale che si trova in mezzo al campeggio. Una struttura che, per eventuali acquirenti, poteva risultare poco attrattiva se restava di proprietà comunale. Con il laboratorio inserito tra le alienazioni, il Comune ha quindi rilanciato un nuovo bando pubblico che vedrà la sua conclusione, appunto, il 15 marzo prossimo.