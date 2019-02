Grazie al Parco le Colline Metallifere in vetrina con il progetto Destimed. GUARDA IL VIDEO

GAVORRANO – Grazie al progetto Destimed il Parco delle Colline Metallifere ha potuto valorizzare l’offerta turistica del suo territorio, creando pacchetti dedicati alla sostenibilità e all’outdoor in grado di attrarre nuovi flussi turistici in Maremma.

E dal progetto Destimed, grazie al buon lavoro messo in campo durante la visita degli ispettori internazionali, il Parco delle Colline Metallifere è stato scelto come una delle aree modello e inserito nel video istituzionale sulle attività di ecoturismo dei Parchi.

Il video che vedete in alto è stato lanciato proprio qualche giorno fa, lo scorso mercoledì 6 febbraio ed è dedicata in un gran parte al Parco delle Colline Metallifere. Per il nostro territorio di tratta di un riconoscimento importante e allo stesso tempo di una vetrina internazionale di promozione che va proprio nelle direzione di valorizzare ancora di più l’offerta turistica della Maremma.