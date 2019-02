Gli alfieri dell’Atletica Follonica sugli scudi fra trail, campestre e maratona

FOLLONICA – Concluso anche la Brunello Crossing 44K di Montalcino per i nostri più “trialisti” follonichesi Andrea Stella e Massimo Carbone. 44 km di percorso impegnativo e un po’ fangoso che ha provato il non preparatissimo alla distanza Andrea che conclude comunque in 4h46’49”. Massimo anche lui un po’in affanno chiude, poco distante, in 4h50’07”. Buoni entrambi. Alla Brunello Crossing di 23 km presente Anna Lena Cocchi in versione runner, anche per lei un buon risultato, 2h49’52” e un 4° posto di categoria.



Massimo Carbone il 20 gennaio, in tutta altra distanza e percorso, aveva corso ottimamente la veloce gara romana La Corsa di Miguel in 42’32”.

Il 27 gennaio a Campi Bisenzio, da ricordare la prestazione alla gara ai Campionati di Società di Cross del giovane Gabriele Pasquini dove al rientro agonistico ha corso la sua prima campestre di 10 km concludendo con un buon 40’21”.

Tornando alle lunghe distanze, da segnalare la partecipazione della socia onoraria azzurra Giovanna Pellegrino, che con la consueta determinazione ha preso parte alla 20esima edizione della veloce maratona di Dubai di fine gennaio: per lei un secondo posto di categoria W70 in 6h11’06”.