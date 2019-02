Campionato invernale di vela, rush finale con Birba 2 che domina in Gran Crociera

PUNTA ALA – Dopo qualche mese di pausa ritorna ad emozionare il campionato invernale di vela di Punta Ala, giunto al rush finale, e con le imbarcazioni pronte a competere per aggiudicarsi la trentottesima edizione, che verrà assegnata a marzo. Nelle acque di Punta Ala, i natanti si sono affrontati in due prove valide per aggiornare la classifica generale.

Giornata impegnativa per i velisti della categoria Gran Crociera, che si sono affrontati in due retate in condizioni meteorologiche complicate. Nella prima regata le imbarcazioni hanno dovuto fare i conti con vento forte, con punte di 32 nodi, direzione 190 gradi durante la prima regata, con successiva rotazione a sinistra a 180 gradi durante la seconda prova. Ad aggiudicarsi la prima gara l’imbarcazione “Katia”, guidata dall’armatore Marzio Morelli, mentre la seconda prova è stata vinta da “Starfly”, di Giampaolo Gistri.

Ottima performance di “Birba 2″, che ottiene due secondi posti consecutivi che permettono agli armatori Francesco e Tommaso Marcaccini di mantenersi saldi in testa alla classifica generale. A bordo dell’X-Yacht 332 anche Luca Vitale, del Club Nautico Scarlino, che così commenta la gara: “È stata una prova difficile, abbiamo fatto il possibile per difendere il nostro primato in classifica e ci siamo riusciti. Purtroppo nella bolina l’eccessiva dimensione della vela di prua di stazza ci ha penalizzati, anche se in entrambe le prove abbiamo recuperato nelle quattro poppe”.