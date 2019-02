Buche e asfalto rovinato: la Provincia investe oltre 1 milione e mezzo di euro sulle strade

SCANSANO – Il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna questa mattina era a Scansano per incontrare amministratori e cittadini e illustrare l’impegno della Provincia nella viabilità di questo territorio. “Tra i lavori conclusi e quelli avviati, la cifra totale stanziata supera il milione e mezzo di euro di euro. Nel dettaglio, sono 639mila gli euro destinati alla Sp Fronzina, la Sp Aquilaia e la Scansanese. Ma lo sforzo maggiore per gli interventi straordinari di ripristino del piano viabile e della ricostruzione della fondazione stradale ammalorata sulla Sp 160 Amiatina ammonta a 900mila euro”.

“Siamo consapevoli che la situazione in cui versano molte delle strade del territorio sia ancora critica – afferma il presidente Vivarelli Colonna-: i nostri problemi quotidiani riguardano non solo la carenza di risorse economiche ma anche di quelle del personale tecnico. Dal suo insediamento, questa Amministrazione ha lavorato alla realizzazione degli interventi più urgenti su strade e scuole, per eliminare quelle situazioni emergenziali che avrebbero potuto provocare effetti negativi sulla pubblica incolumità e sicurezza”.