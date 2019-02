redazioneaperta – Megale in visita a IlGiunco.net: «Lega ha raddoppiato i voti. Sempre più sul territorio»

GROSSETO – Visita nella redazione de IlGiunco.net per l’assessore del Comune di Grosseto Ricardo Megale che in diretta Facebook ha commentato l’esito delle elezioni provinciali di domenica scorsa, parlando sopratutto del risultato che ha riguardato il centrodestra e in particolare la Lega. Il partito del Carroccio infatti è riuscito a portare in consiglio provinciale due rappresentanti.