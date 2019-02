Rappresentative provinciali, turno di riposo e amichevoli sul sintetico di Paganico

GROSSETO – Turno di riposo per le Rappresentative della delegazione provinciale della Figc presieduta da Agide Rossi, Giovanissimi 2005 ed Allievi 2003, che partecipano alle manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini e valide per il XXXII Trofeo Toscana e VIII Torneo Regionale Marco Orlandi, che ritorneranno in campo mercoledì 27 febbraio a Pontedera contro le rappresentative della Delegazione di Pisa e questa settimana i Giovanissimi 2005 e la prossima settimana gli Allievi 2003 per disputare delle partite amichevoli.



Giovedì prossimo 14 febbraio è la volta dei Giovanissimi 2005, del selezionatore Pietro Magro a scendere in campo a Paganico, sull’impianto Uzielli per disputare una partita amichevole contro i Giovanissimi 2004 del Paganico allenata da Federico Amedei: la commissione tecnica della Delegazione ha convocato per le 15,30 sul suddetto impianto i seguenti calciatori: Diego Cappelli, Francesco Conti, Mattia Solari e Diego Tavarnesi (Sauro Rispescia), Stefano Bodron e Federico Fazzi (Giovanile Amiata), Emanuele Alasia (Invicta Calcio Giovani), Davide Vannini (Massa Valpiana), Riccardo Galeazzi e Valerio Ercoli (Orbetello), Gabriele Solari (Argentario), Filippo D’Ovidio, Alessio Gamberi, Hailu Passalacqua, Nicholas Tenci, Kevin Pisotta, Leonardo Arrigucci e Tommaso Presicci (Grosseto), Jacopo Palazzesi (Paganico), Roberto Sarzilla e Lorenzo Bigliazzi (Albinia), Alessandro Reali (Aurora Pitigliano), Francesco Maruccia (Manciano), Manuel Rocchi e Diego Paccagnini (Virtus Maremma).



Tutti i calciatori convocati devono portare gli indumenti da gioco, essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Figc, oltre alle scarpette da gioco per il campo sintetico. Fanno parte inoltre delle rappresentative, oltre al selezionatore Pietro Magro, il responsabile delle rappresentative, il delegato provinciale Agide Rossi, l’accompagnatore ufficiale Manrico Lucchetti, il massaggiatore Federico Rossini, i dirigenti Stefano Nunziatini, Enrico Silli, Franco Ferretti e il medico Claudio Pagliara. Il Delegato Provinciale Agide Rossi ringrazia anticipatamente la società Paganico per l’ospitalità.