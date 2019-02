La Torbiera stende anche il Gavorrano, pareggio fra Massa Valpiana e Magliano

GROSSETO – La Torbiera fa sul serio. I capalbiesi travolgono 3-0 il Gavorrano nel e allungano in vetta al torneo Elite Uisp. Una doppia missione riuscita per la capolista, che in un colpo solo offre una prova di forza e allunga a +5 sui campioni in carica del Senzuno, che riposavano. Vero che i follonichesi hanno due partite in meno, ma serviranno altrettante vittorie nei recuperi per riprendersi la leadership in un campionato, comunque, più che mai aperto. Resta al palo, invece, la Disperata, che senza un numero di giocatori sufficiente non è potuta scendere in campo a Prata, vittorioso quindi 3-0 a tavolino. Bene la Polverosa, 2-0 alla Marsiliana che deve ancora trovare il giusto equilibrio. Bene anche il Torniella, che di misura supera il coriaceo Venturina e sale in classifica: considerando le due partite da recuperare gli arancioneri possono tentare una rimonta.

Giornata interlocutoria in Eccellenza. Pittoresco e un po’ inatteso pareggio per la leader Massa Valpiana, che impatta 4-4 nel match casalingo contro il Magliano. La battistrada sorride lo stesso, mentre il Boccheggiano perde la chance di avvicinarsi rimanendo impantanato sul difficile rettangolo di Chiusdino: niente gol e restano 5 i punti da recuperare, ma con una partita giocata in più. Pareggiano anche Atletico Grosseto e Paganico, mentre i successi della giornata sono quelli del Montemerano, 3-2 al Campagnatico, e del Sant’Angelo, 2-1 al Ribolla.

Elite

Dodicesima giornata

Prata-Disperata 3-0

Torbiera-Gavorrano 3-0

Polverosa-Marsiliana 2-0

Torniella-Venturina 2-1

Riposa: Senzuno

Classifica

Torbiera 24

Disperata 19

Damoka Senzuno 19 **

Algida Benini Venturina 16

Polverosa 16

Torniella 14 **

New Team Marsiliana 11 *

Prata 11

Pizzeria Ballerini Gavorrano 10 *

Quattordicesima giornata

Eccellenza

Campagnatico-Montemerano 2-3

Sant’Angelo-Ribolla 2-1

Atletico Grosseto-Paganico 1-1

Massa Valpiana-Magliano 4-4

Chiusdino-Boccheggiano 0-0

Seggiano-Alberese rinviata

Classifica

Massa Valpiana 31 *

Boccheggiano 26

Montemerano 24 *

Paganico 19

Seggiano 18 *

Chiusdino 18 *

Magliano 18

Sant’Angelo 17 *

Campagnatico 14 *

Atletico Grosseto 14

Alberese 11 **

Ribolla 8 **

Granducato del Sasso 1

*Una partita in meno

** Due partite in meno