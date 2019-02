Impresa esterna della Pallacanestro Grosseto col Livorno, sorridono anche gli Under 18

GROSSETO – Altra importante vittoria di squadra per la Pallacanestro Grosseto che riesce ad imporsi 66-53 in trasferta contro una esperta Stoneexport Livorno. Partita dominata fin dai primi minuti tanto da riuscire nel secondo quarto a raggiungere un vantaggio di 20 punti. Un calo di concentrazione nel terzo quarto fa riavvicinare gli avversari che però non riescono mai a scendere sotto i dieci punti di distacco, fino al finale che ci vede vittoriosi con un +13 contro una squadra che veniva da due vittorie importanti. Fondamentale anche in questa gara è stata la nostra grande intensità difensiva, consolidatasi nelle ultime partite, che ci ha permesso di avere sempre il controllo della gara, da segnalare infatti ancora una volta i 30 rimbalzi e 24 palle recuperate di squadra. Super prova di Conti che mette a segno 17 punti ed 8 assist ed inizia a trovare fiducia anche sui tiri dalla distanza ma soprattutto ottima prestazione di un ritrovato Perfetti, che con 9 rimbalzi 8 punti e 2 assist ha dimostrato di poter giocare a questi livelli anche con avversari più grossi e di esperienza come in questa partita.

Tabellino: Conti 17, Villano 15, Franzese 10, Perfetti 8, Ciacci 6, Casanova 3, Erman 7, Tinti, D’alise, Brunelli. Allenatore: Germano Conti. Parziali: 14/20 10/19 14/13.

Alti e bassi per le formazioni giovanili grossetane. Sabato 9 febbraio al Palazzetto di Via Austria l’Under 18 della Pallacanestro Grosseto ha sconfitto 66-63 l’imbattuta Meloria Basket 2000, unica squadra a non aver mai perso fino ad adesso. Una partita giocata fino in fondo, entrambe le squadre hanno lottato ed il risultato non era affatto scontato. Sotto di tre alla fine del primo quarto, i ragazzi sono andati negli spogliatoi in perfetta parità. Nulla di decisivo alla fine del terzo tempo, chiuso in parità. Il quarto tempo, però , ha visto i ragazzi grossetani più agguerriti e sebbene abbiano lasciato negli ultimi minuti troppi spazi agli avversari, sono riusciti a strappare la partita ai livornesi chiudendo a +3 .

Casanova 19, Cardelli 8, Musardo 7, Nencioni 4, Briganti , Ciacci 16, Marletta , Papini , Cargiolli , Muntean 2, Belella 10, Goracci. All: Alberto Eracli. Parziali 10-13; 17-14;19-19; 20-17.

Termina la serie positiva degli Under 16 gold che hanno perso in casa 67-86 contro un robusto e ottimamente messo in campo Basket San VIncenzo. Partita scontasta che vedeva affrontarsi i due estremi della classifica e che è partita subito senza storia con i ragazzi di Rosadoni subito sotto senza possibilità di recupero nonostante i 19 punti recuperati nel quarto periodo. Buoni segnali comunque sul lavoro svolto fino a qui da tutto il gruppo 2003 che in questo caso poco ha potuto contro gli avversari e anche buona prestazione dei 2004 Granaro, Piermarini e Stringara a sostegno dei compagni più grandi.

Tabellino: Barabesi 3; Fiaschi 6; Tanasa 10; Zucchini 10; Giunti 6; GIni 5; Mazzei 2; Baglioni 4; Granaro 13; Stringara 4; Piermarini 4; Borracelli

All. Moreno Rosadoni. Parziali 13-21; 13-22; 12-28; 29-10.

Successo del Piombino sugli Under 13 grossetani per 63-42 (17-5, 13-11, 16-15, 17-11). Quello che doveva essere l’ennesimo incontro tra due formazioni che, incrociandosi sul parquet da anni, si conoscono molto bene e si equivalgono non ha visto protagonisti i ragazzi delle due squadre bensì il duo arbitrale che ha ritenuto di gestire la partita in maniera fin troppo rigorosa mettendo in grosse difficoltà tecnici e giocatori. All’intervallo lungo il tabellone segnava per Grosseto 23 falli di squadra e un tecnico alla panchina contro i 12 dei padroni di casa. Nonostante un terzo tempo in cui II ragazzi di Goracci riuscivano ad accorciare le distanze, le uscite per falli di 4 giocatori grossetani hanno permesso ai padroni di casa di mantenere il distacco fino ad allungare con il risultato finale di 63-42.

Top scorer della giornata Rustici (11),seguito da Fei e Zaganjori.

Roster: Bettazzi, Fei (9),Farmeschi (1), Torcolacci, Draghetti, Zaganjori (7), Rustici (11), Ginesi(4), Pieraccini, Supporta(2), Rossi (5), Tanganelli (3)

Coach Stefano Goracci Ass. Alessandro Malentacchi.