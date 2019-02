Il vescovo in visita incontra i malati e i giovani: convocato un consiglio comunale straordinario

CAPALBIO. «Consiglio comunale straordinario per incontrare il vescovo della Diocesi di Pitigliano, Sovana, Orbetello, Monsignor Giovanni Roncari in visita pastorale alla comunità di Capalbio» a farlo sapere il sindaco Luigi Bellumori che ha convocato la seduta per martedì 26 febbraio alle 11.

«All’adunanza – annuncia il primo cittadino – parteciperanno le Autorità locali. Tra domenica 17 febbraio e martedì 26 febbraio, il vescovo sarà in visita alla Comunità Parrocchiale di Capalbio con visite agli ammalati nelle varie frazioni, incontri con i giovani presso i plessi scolastici, incontro con le le associazioni del territorio e la celebrazione di messe».

«In questo periodo – conclude Bellumori – molti saranno i momenti di incontro con le diverse realtà locali ai quali la popolazione tutta è invitata a prendere parte».