Il coro cerca nuove voci: ecco come candidarsi

FOLLONICA – «SpazioArte, il centro artistico-culturale di Follonica diretto da Lorenza Baudo, amplia l’offerta formativa. Il coro Vocelibera cerca nuove voci, anche maschili, e cambia il giorno di lezione: da questa settimana, infatti, dal lunedì l’appuntamento si sposta al mercoledì dalle 18 alle 19.30» a farlo sapere una nota del centro.

«E così SpazioArte – dice ancora la nota – continua a offrire una scelta variegata di corsi che vanno dallo studio della musica (canto e strumenti) ai laboratori dedicati alla musicoterapia, alla scrittura creativa, ai fumetti, ma non solo. Ci sono anche le lezioni di yoga, biodanza e pittura».

E adesso c’è una novità. «Il coro Vocelibera – spiega la direttrice Lorenza Baudo – fino a qualche mese fa era composto solamente da donne ma abbiamo deciso, viste le richieste che sono arrivate alla scuola, di dare spazio anche agli uomini. Il coro cambia così composizione, restando fermo l’obiettivo di far divertire i coristi e nello stesso tempo insegnare loro la musica d’insieme».

«E le soddisfazioni non mancano – sottolinea la nota – nel corso dell’anno sono tante le occasioni in cui il coro ha l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico, e gli apprezzamenti ricevuti a ogni concerto rendono merito al lavoro svolto in classe». «In questi anni Vocelibera è cresciuto – continua la direttrice –: siamo riusciti a creare un’alchimia particolare che trasmettiamo a chi assiste alle nostre esibizioni. Le conferme non mancano e con l’aggiunta di voci maschili sicuramente cresceremo ancora».

«Alla scuola follonichese di via dell’Industria 867 il mercoledì è dedicato proprio ai laboratori d’insieme – conclude la nota – oltre alle lezioni di Vocelibera, infatti, dalle 16 alle 17 c’è il corso di propedeutica musicale per i bambini da 3 a 5 anni e nell’ora successiva il coro dei piccoli da 6 a 11 anni. Entrambi i laboratori sono affidati all’insegnante Marta Ferri. Dalle 18 alle 19 Guglielmo Eboli insegna ai bimbi dai 5 ai 12 anni a suonare le percussioni. È possibile una prova gratuita per ogni disciplina proposta. Per informazioni sull’offerta formativa è possibile contattare la segreteria di SpazioArte il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 ai numeri 0566 56241 – 346 6430567 – 339 3474001, oppure inviare una mail a spazioartefollonica@gmail.com».